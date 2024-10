KI-Pionier Richard Socher hatte es bei einem Vortrag in Dresden bereits angedeutet. KI kann die Naturwissenschaften revolutionieren. Ähnlich wie bei KI-Sprachmodellen habe Künstliche Intelligenz das Potenzial, die Aminosäure-Ketten der DNA-Sequenzen fortzuschreiben. Statt einer Antwort in Englisch oder Deutsch könnte die KI dann neue Sequenzen von Aminosäuren, also Proteinen, liefern. Jetzt ist es gelungen: Für die KI-gestützte Vorhersage und den KI-gestützten Bau von Proteinen haben jetzt drei Wissenschaftler den Nobelpreis für Chemie erhalten.

Der Preis geht zur Hälfte an David Baker (USA), zum anderen Teil an Demis Hassabis und John Jumper, die beide in Großbritannien arbeiten. Baker erhält den Preis für rechnergestütztes Proteindesign, Hassabis und Jumper für die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen durch Künstliche Intelligenz (KI). Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mit. Laut Akademie gelang Baker (62) das "fast Unmögliche": die Entwicklung einer völlig neuen Art von Proteinen. "Ich fühle mich zutiefst geehrt", sagte Baker, als er telefonisch zu der Preisbekanntgabe in Stockholm zugeschaltet wurde.