Das hochgefährliche Vogelgrippevirus H5N1 wird offenbar besser darin, auch Säugetiere anzustecken. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die jetzt im Fachblatt Nature erschienen ist. Laut den US-Forschern um Yoshihiro Kawaoka von der Universität von Wisconsin-Madison kann das Virus zunehmend besser an Sialinsäurerezeptoren andocken, die auch in den menschlichen Atemwegen vorkommen. Diese Rezeptoren fungieren wie Ankerstellen, die dem Virus den Eintritt in die Zellen ermöglichen. Experimente mit Frettchen zeigen allerdings auch, dass diese Übertragung in Säugetieren noch nicht effizient abläuft. Experten sehen daher aktuell noch keine Gefahr einer neuen Pandemie.