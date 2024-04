Rinder bisher nicht als Vogelgrippe-Wirte bekannt

Viele Virusbestandteile in vielen Milchproben können auch auf eine kleinere Anzahl infizierter Kühe zurückzuführen sein, die große Virusmengen ausscheiden. Der FDA zufolge ist auch kein Anstieg der Grippefälle beim Menschen zu beobachten. Bislang gebe es den Angaben nach weiterhin offiziell nur einen Fall, in dem sich ein Mensch nach direktem Kontakt mit infizierten Rindern selbst infiziert hat. H5N1-Viren der Klade 2.3.4.4b wurden erstmals im Februar bei Milchkühen in Texas nachgewiesen.

Die Lage in den USA beunruhigt die Fachwelt nun vor allem deswegen, weil Rinder bisher nicht als Wirt des Vogelgrippevirus galten. Mit jedem neuen Viruswirt, der in engerem Kontakt zu Menschen steht, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf den Menschen. Aktuell sind in den USA nachweislich mindestens 33 Herden in acht Bundesstaaten infiziert. Wie Wildvögel das Virus auf die Kühe übertragen haben könnten, ist bisher nicht eindeutig geklärt.

Mit jedem neuen Viruswirt, der in engerem Kontakt zu Menschen steht, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf den Menschen. US-Gesundheitsbehörde FDA

Vogelgrippe-Virus erstmals 1996 in China entdeckt

Das hochpathogene Influenza-A-Virus H5N1 wurde erstmals 1996 in China entdeckt und hat seitdem mehrere Ausbrüche in Geflügelbeständen und vereinzelt auch beim Menschen verursacht. Wildvogelbestände wurden in den vergangenen Jahren durch die Pandemie stark dezimiert. Mittlerweile ist der Erreger nahezu über den gesamten Globus zu finden und befällt immer häufiger auch andere Tierarten.

Übertragung zwischen den Kühen wahrscheinlich über Enzündungen am Euter

Wie Wildvögel das Virus nun auf die Kühe übertragen haben könnten, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Wichtig ist dies sowie den Infektionsweg zwischen den Kühen weiter zu erforschen, erklären Virologen. Erste Hinweise deuten auf eine Infektion des Euters hin: Das Virus könnte über die Melkgeräte oder Handschuhe der Farmbelegschaft auf andere Tiere übertragen werden. Aber auch eine Übertragung über die Atemwege ist derzeit nicht ausgeschlossen.

Verordnung: Negativer Virus-Test bei Viehtransport

Das US-Landwirtschaftsministerium hat eine Bundesverordnung erlassen, wonach ab dem 29. April vor dem Transport von Milchvieh zwischen den Staaten ein negativer Test auf das Influenza-A-Virus durchgeführt werden muss. Laboratorien und staatliche Tierärzte sind verpflichtet, positive Ergebnisse den Behörden zu melden.

Viren in Supermarkt-Milch: "Alarmierendes Signal"

"Da bisher keine Ergebnisse zu flächendeckenden Untersuchungen auf infizierte Milchkühe vorliegen, ist das Ausmaß der Verbreitung dieser Seuche noch unklar", erklärte Professor Martin Schwemmle, Virologe am Uniklinikum Freiburg. Die verpflichtenden Virus-Tests bei Milchviehtransporten seien positiv und hilfreich, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. "Dass Spuren dieser Viren in Milch aus Supermärkten nachgewiesen wurde, ist ein alarmierendes Signal."

Virologe Schwemmle zeigte sich überrascht, "dass es sich ausgerechnet um Milchkühe handelt" und die Viren bei den infizierten Milchkühen in den Atemwegen und dem Euter nachgewiesen wurden - und nicht im Gehirn. Bei anderen mit dem Vogelgrippe-Virus infizierten Säugetieren seien die Viren immer auch im Gehirn nachweisbar gewesen.

Virologe: Schwer, Verbreitung des Virus in den Griff zu bekommen

Schwemmle sieht bei der Eindämmung der Vogelgrippe-Infektionen eine große Herausforderung: "Das Problem besteht darin, dass in der Milch dieser Kühe sehr hohe Virus-Konzentration nachgewiesen wurden. Das bedeutet, dass das Virus nicht nur mit jedem Tropfen Milch, der in die Umwelt gelangt, verbreitet wird. Auch das gesamte für die Milchproduktion notwendige Arbeitsgerät kann mit dem infektiösem Virus kontaminiert sein kann. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, solche weit verbreiteten Kontaminationen in den Griff zu bekommen.“