"Einzigartige haptische Empfindungen" versprechen die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme (MPI-IS) durch die neuen Geräte, die das Vibrieren von bisherigen Smartwatches, Controllern und Mobiltelefonen bald ersetzen könnten. Sie sollen nicht nur das Erlebnis bei einem eingehenden Anruf angenehmer machen, sondern könnten auch das Leben von Blinden bereichern oder in Sicherheitsbereichen hilfreich sein.

Kutan – also die Haut betreffend – und elektrohydraulisch ist die Erfindung und trägt passend den Namen CUTE – sicher nicht ganz zufällig auch noch das englische Wort für niedlich. Das erste CUTE-Gerät ähnelt einer Uhr, an deren Unterseite eine Membran angebracht ist, die mit einem künstlichen Muskel vernetzt ist. Dieser Muskel ist wiederum mit einer Stromquelle verbunden, deren Spannung das künstliche Gewebe dehnt. Dabei kommt die Membran in Kontakt mit der Haut beziehungsweise unterbricht die Berührung.