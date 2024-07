Die Idee ist nicht ganz neu, Erderschütterungen zu messen, die von menschlichen Ansammlungen ausgehen. Konzerte von großen Stars wie Taylor Swift in prall gefüllten Stadien eignen sich dafür besonders – vor allem dann, wenn Zehntausende im gleichen Rhythmus mitklatschen und -tanzen. Dann bebt die Erde sogar messbar. Seismologen konnten so bei zwei Konzerten von Taylor Swift in Seattle im vergangenen Juli Erdbeben der Stärke 2,3 messen, wie CNN damals berichtete.

Besonders genaues Messnetz in Hamburg

In Hamburg sollen solche Messungen heute und morgen besonders genau gemacht werden, mit Hilfe eines hochmodernen Messnetzwerks namens "WAVE" in der Science City Hamburg Bahrenfeld. "Geophysikerinnen und Geophysiker haben bereits in verschiedenen Ländern die durch Taylor-Swift-Konzerte erzeugten Wellen gemessen, allerdings verfügt die Science City über ein Messnetzwerk mit einmaliger Auflösung", sagt Céline Hadziioannou, Professorin für Seismologie an der Universität Hamburg und Mitglied des Koordinationsteams von "WAVE".

Das Netzwerk umfasst insgesamt 19 Kilometer Glasfaserkabel, was 19.000 seismischen Sensoren entspricht. Diese erlauben es, Bodenbewegungsdaten in einer bisher nicht erreichten Dichte über große Entfernungen aufzuzeichnen. Auch der "PETRA III"-Beschleuniger und ein Röntgenlaser werden als Messstationen genutzt. Zukünftig soll all diese Technik unter anderem Veränderungen im Untergrund, etwa des Grundwassergehalts oder der Untergrundtemperatur beobachten. Auch Experimente zur Gravitationswellendetektion im Rahmen des Exzellenzclusters "Quantum Universe" der Universität Hamburg sind geplant.

Hier können Sie live dabei sein