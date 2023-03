Für die Studie hatten Henning Lilienkamp und Fabrice Cotton Angaben über die "empfundene Erdbebenintensität" ausgewertet, die Menschen nach einem Beben über eine Website oder die LastQuake App des European Mediterranean Seismological Center übermittelt hatten. Bisherige Messstationen und -Methoden liefern Daten über die Erdbebenstärke meistens erst nach einer halben Stunde. Nach dem Erdbeben in der Türkei sammelte der LastQuake-Dienst für die Reihe von Erdbeben am 6. Februar ca. 6.500 Meldungen für den ersten Erdstoß der Stärke 7,8 und 4.800 für den Erdstoß der Stärke 7,5. Beim ersten Beben waren nach etwa 4,5 Minuten 50 Berichte eingegangen, nach 10 Minuten sogar 1.232 Berichte. Die Angaben wurden entweder per App gemeldet oder über diese Webseite.