Die "Hallische Händel-Ausgabe" zählt zu den wichtigsten Editionsvorhaben im Bereich der sogenannten "kritischen Ausgaben“, also der Herausgabe der kompletten Werke eines Komponisten auf der Grundlage aller bekannten Quellen. Die Händel-Edition ist auf 116 Notenbände mit kritischen Berichten und Faksimiles der Libretti zu Opern und Oratorien des in Halle geborenen Komponisten sowie zehn Supplement-Bände angelegt, Sie wird von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz koordiniert; dem Editorial Board gehören renommierte Händel-Forscher aus Deutschland, Großbritannien und den USA an. Die Edition erscheint seit 1955, ihr Abschluss ist für das Jahr 2031 vorgesehen.