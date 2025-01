Seit Jahrzehnten wird Dopamin mit männlicher Aggression in Verbindung gebracht. Doch welchen Einfluss Erfahrungen auf diese Beziehung spielen, war bisher unklar. Forscher der NYU Langone Health in den USA haben sich der Frage angenommen und untersucht, wie Mäuse kämpfen lernen und welche Rolle der Neurotransmitter dabei spielt.

Dazu steigerten sie in einem bestimmten Hirngebiet, dem ventralen tegmentalen Areal, die Aktivität von Zellen, die Dopamin freisetzen. Kampfunerprobte Männchen griffen in der Folge Artgenossen doppelt so lange an, wie sie es bei Auseinandersetzungen unter natürlichen Bedingungen getan hätten. Im Duell unerfahrene Mäuse zeigten allerdings keinerlei aggressives Verhalten, wenn im ventralen tegmentalen Areal die Dopaminausschüttung blockiert wurde.