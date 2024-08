In einer aufwändigen Studie, an der Forscher der Universität Bochum und der Charité in Berlin gemeinschaftlich gearbeitet haben, wurde erstmals ermittelt, was deutschsprachige Menschen mit Emojis verbinden. Alle 107 Gesichtsikonografien, die im Unicode festgelegt sind, wurden über 150 Probanden gezeigt. Diese sollten die Emojis nach Bekanntheit, Klarheit, beigemessenem emotionalem Gehalt und emotionaler Intensität bewerten. Dazu sollten sie die Symbole mit drei Begriffen beschreiben. Dazu analysierten die Forscher private und öffentliche Kommunikation bei WhatsApp beziehungsweise Twitter/X hinlänglich der Häufigkeit der Verwendung der mehr oder minder emotionalen Gesichter.