Welche Ermittlungs- und Überwachungskompetenzen deutsche Polizei und Behörden haben sollten, ist immer wieder Gegenstand von Debatten. Zuletzt hat der Anschlag in Solingen das Thema wieder in den öffentlichen Diskurs gebracht. Die einen fordern nun, möglichst alles technisch Mögliche auszuschöpfen, für andere steht das Recht auf Privatsphäre wiederum an erster Stelle. Hannah Ruschemeier ist Juniorprofessorin für Öffentliches Recht mit Schwerpunkt Datenschutzrecht/Recht der Digitalisierung an der Fernuni Hagen.