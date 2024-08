Die Wissenschaftler der Universität Toronto untersuchten in verschiedenen Experimenten mehr als 1.200 Probanden. In einem Versuch erhielten einige dabei die Chance, aus Langeweile zwischen verschiedenen Videoschnipseln zu wechseln, während ein anderer Teil bei einem Video verweilen musste, was allerdings in Gänze gesehen werden konnte. Im Vergleich der beiden Gruppen zeigte sich die erste danach gelangweilter als die zweite. In einem weiteren Experiment führte das Verbot, im Video zu spulen, zu einem ähnlichen Effekt im Vergleich zu Versuchsteilnehmern, die sich frei durch verschiedene Filme klicken konnten: Das Verweilen bei einem Video habe es ermöglicht, in den Inhalt einzutauchen und letztendlich das Seherlebnis als befriedigender, ansprechender und sinnvoller zu empfinden. Und damit letztlich weniger Langeweile zu spüren.