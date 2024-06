Wer ist anfällig für Desinformation und warum?

Was sich mit Sicherheit sagen lässt: Desinformation wirkt nicht bei allen und nicht bei allen gleich. Für die Wirkung von Desinformation spielen vor allem soziale und individuelle Faktoren eine wichtige Rolle. "Es handelt sich um einen Tango, bei dem bestimmte Empfänglichkeiten aufseiten der Mediennutzenden auf bestimmte Angebote durch die Desinformationsagentinnen und -agenten treffen", beschreibt Lena Frischlich, außerordentliche Professorin am Digital Democracy Centre in Odense, Dänemark. Es kommt darauf an, welche persönlichen Voraussetzungen die Menschen mitbringen, welche politischen Einstellungen sie haben und ob sie ein sogenanntes "Conspiracy Mindset" mitbringen.

Gerade Personen, die politisch oder ideologisch stark motiviert sind oder sich durch eine geringere Offenheit auszeichnen, zeigen eine höhere Anfälligkeit für Desinformation. Zum Beispiel neigen sie dazu, Verschwörungserzählungen zu glauben, die mit den eigenen Überzeugungen übereinstimmen. Desinformation wird also vor allem dann geglaubt, wenn sie vorhandene Einstellungen bestätigt und verstärkt eher bestehende Einstellungen, statt sie zu ändern. Je weniger Personen dabei traditionellen Nachrichtenmedien und der Politik vertrauen, desto mehr glauben sie der Desinformation.

Menschen suchen sich die zu ihren Bedürfnissen passenden Geschichten

Am besten entfaltet Desinformation ihre Wirkung, wenn sie an schon bestehende Diskurse und an sozialer Ungleichheit, Polarisierung und Vertrauensverlusten ansetzt. Insbesondere in Zeiten von Krisen und Kriegen kann Falschinformation vorhandene Spaltungen vertiefen. Dabei bedient sie das Bedürfnis von Menschen nach einfachen Antworten und klaren Weltbildern. "Das Kernproblem ist, dass wir es mit Interessenlagen und Konflikten in der Gesellschaft zu tun haben, die deutlicher werden und Menschen dafür anfälliger werden, die Narrative zu wiederholen. Die Ursache für unsere Probleme liegt nicht notwendigerweise in der Desinformation an sich, sondern diese ist ein Symptom. Es zeigt uns letztlich, dass wir an dieser Stelle gesellschaftlich eingreifen müssen", sagt Andreas Jungherr.