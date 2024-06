Nicht nur Vögel, sondern auch Insekten ziehen auf der Flucht vor dem Winter jedes Jahr in den warmen Süden. Geschätzt mehr als 17 Millionen von ihnen fliegen im Herbst durch den Puerto de Bujaruelo, einen rund 2.270 Meter Gebirgspass in den Pyrenäen. Das haben Forscher der University of Exeter im Fachjournal "Proceedings B" der britischen Royal Society berichtet. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass jedes Jahr Insekten im zweistelligen Milliardenbereich die Pyrenäen überqueren und bis nach Spanien und teils sogar bis nach Afrika weiterziehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/University of Exeter | Will Hawkes Die britischen Forscher erfassten den gigantischen Insektenflug am Puerto de Bujaruelo über vier Jahre. Dabei nutzten sie die Tatsache, dass sich die tagsüber ziehenden Insekten bei bestimmten Windverhältnissen in diesen hohen Bergen niedrig über dem Pass halten und deshalb gut gezählt werden können. Anders als bei Vögeln würde der Flug der winzigen Lebewesen sonst als "unsichtbare Höhenwanderung" ablaufen. Fast 90 Prozent der am Puerto de Bujaruelo erfassten Insekten sind Bestäuber, die mit ihrer Wanderung über große Entfernungen genetisches Material zwischen Pflanzenpopulationen transportieren und so zur Pflanzengesundheit beitragen.