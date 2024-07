Die Studie wurde am 3. Juli 2024 in der Fachzeitschrift Frontiers in Veterinary Science veröffentlicht: Evaluating Undesired Scratching in Domestic Cats: A Multifactorial Approach to Understand Risk Factors (Bewertung des ungewollten Kratzens bei Hauskatzen: ein multifaktorieller Ansatz zum Risikoverständnis).



Die Pressemitteilung vom 3. Juli 2024: Scientists pinpoint strategies that could stop cats from scratching your furniture (Wissenschaftler zeigen Strategien auf, die Katzen davon abhalten könnten, an Ihren Möbeln zu kratze).