Notfall für Tierhilfe Katzenbabys in Plastiktüte im Wald ausgesetzt: Kein Einzelfall in Sachsen-Anhalt

12. Juni 2024, 09:14 Uhr

In einem Wald bei Wittenberg sind vergangene Woche sechs Baby-Katzen in einer Plastiktüte ausgesetzt worden. Für die Tierheime in Sachsen-Anhalt ist das kein Einzelfall, insbesondere in der Wurfsaison der Katzen. Um die ungeplante Vermehrung von Streunern zu vermeiden, kastrieren Tierschutzvereine die Katzen. Wenn Hauskatzenbesitzer keine Kätzchen wollen, so empfehlen es Tierheime und -ärzte, sollten sie das Gleiche tun.