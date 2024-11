Mitte September 2024 sorgte das Sturmtief Boris für sintflutartige Regenfälle und extremes Hochwasser in Polen, Tschechien, Österreich und Rumänien. Vielerorts handelte es sich um einen der stärksten jemals gemessenen Niederschläge innerhalb von fünf Tagen. Mindestens 27 Menschen starben, unzählige mussten ihre Häuser verlassen.

Inzwischen hat sich die Lage entspannt und die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Doch es gibt kaum Ruhe: in Spanien halten Überschwemmungen die Bevölkerung in Schrecken. War der globale Klimawandel schuld an der Katastrophe?