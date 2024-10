Das Ergebnis war: Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Mulde vollgelaufen ist, und der Ablauf war sehr schnell. Das Regenwasser fließt so nicht in die Kanalisation, wo es Überschwemmungen verursachen kann. Im Gegenteil: Es gelangt ins Grundwasser und nützt dann den Pflanzen.

In Thüringen sieht sich Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis als Schwammstadt und hat vor zwei Jahren den Parkplatz am Schwanenteich so angelegt. Zuerst sah die Fläche zwischen den Parkflächen eher aus wie unfertige Baustellen. Mittlerweile sind sie bewachsen und fallen nicht mehr so auf. Mühlhausen plant weitere Mulden - und das machen auch andere Städte.