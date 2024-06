Etwa ein Viertel der Landmasse auf der Nordhalbkugel werden von Permafrostboden bedeckt. Diese "Kühlschränke" schließen unverdorbenes organisches Material ein und binden damit das in diesem Material gespeicherte CO2. Taut der Boden auf, werden Mikroorganismen aktiv und zersetzen, was unterirdisch gefroren war. Dabei wird neben Kohlendioxid auch Methan freigesetzt, ein weiteres Treibhausgas.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass es Entwarnung gebe. Das Gegenteil sei der Fall: Weil die Permafrostzone so divers sei, gebe es unterschiedliche lokale Kipppunkte, die sich über die Zeit ansammeln. Daher taue der Permafrost im Gleichschritt mit der Klimaerwärmung, bis er nach fünf bis sechs Grad Temperaturanstieg komplett verloren sei. "Es gibt also – und so suggeriert es das Bild des Kipppunktes – keinen beruhigenden Erwärmungsspielraum, den man bis zum Schwellenwert noch ausreizen kann. Deshalb müssen wir die Permafrostgebiete mit noch besserem Monitoring im Auge behalten, die Prozesse noch besser verstehen und in Klimamodellen abbilden, um die Unsicherheiten noch weiter zu reduzieren", erklärt Jan Nitzbon. "Und klar ist auch: Je schneller wir bei einem an die Treibhausgas-Emissionen gekoppelten Permafrostverlust als Menschheit Netto-Null-Emissionen erreichen, desto mehr Gebiete bleiben als einzigartiger Lebensraum und Kohlenstoffspeicher erhalten."