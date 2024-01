Eine Beobachtung, die auch Sybill Schaphoff vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung teilt. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Permafrostböden und Erdsystemmodellen und sagt: Zwar werde von Forschungsgruppen zum Thema Permafrost geforscht, die meisten Modelle im Weltklimabericht hätten aber ohne gerechnet, "weil deren Permafrostmodule der einzelnen Klimamodelle nicht ausreichend getestet werden konnten, um wirklich valide Aussagen zu machen. Aber dadurch unterschätzen wir natürlich die Gefahr an steigenden Temperaturen."

Ich denke, also gerade was die Permafrostböden angeht, werden mögliche Folgen unterschätzt. Sybill Schaphoff PIK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Wie die Forschenden im Fachartikel sieht Sybill Schapphoff die Ursache in der Finanzierung wissenschaftlicher Projekte. Grundlagenforschung zum Klimawandel werde nicht ausreichend finanziert, zudem seien die Bewilligungszeiträume für Projekte zu kurz. Und Fachpersonal für so komplexe Modellrechnungen sei ohnehin rar. "Aber es haben sich auch die Fragestellungen verändert. Die Hauptfinanzierung geht jetzt nun oft in den angewandten Bereich und dabei fällt halt die Grundlagenwissenschaft oft hinten runter."

Finanzierungslücken bei Klima-Grundlagenforschung

Im angewandten Bereich würden vor allem konkrete Lösungen erwartet im Kampf gegen den Klimawandel. Dass es noch Wissenslücken gibt, werde dabei schnell übersehen. Das gelte auch für andere Forschungsbereiche, bestätigt Sybille Schaphoff, zum Beispiel bei der Frage, wie sich Wälder und Vegetation an neue Klimaverhältnisse anpassen. Bei Permafrostböden werde das Problem aber besonders deutlich, weil es in diesem Fall um die Speicherung riesiger Mengen an Kohlenstoff geht. Dass die Rolle von Permafrostböden im letzten Weltklimabericht vernachlässigt wurde, hält Sybille Schaphoff trotzdem für nachvollziehbar: "Man wollte halt nicht Ergebnisse veröffentlichen, die man noch nicht wirklich valide begründen kann. Die sind nicht unbedingt falsch, aber ich denke, also gerade was die Permafrostböden angeht, werden mögliche Folgen unterschätzt."