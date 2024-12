Anhand der Modelle habe man ausrechnen können, dass der Durchschnittswert 2024 über dem des bisherigen Rekordjahres 2023 liegen werde. Ausreichend große Kälte, die dies noch ändern würde, sei nicht mehr zu erwarten. Schon 2023 war das bis dahin wärmste Jahr in Deutschland gewesen, das Temperaturmittel lag bei 10,6 Grad. In den nächsten Tagen wird es sogar wieder milder. Es sind der DWD-Vorhersage zufolge vorübergehend zweistellige Werte zu erwarten, an diesem Donnerstag sogar 15 Grad im Südwesten. Die Folgen der sich weiter verstärkenden Erderwärmung machten sich mit häufigeren und intensiveren Wetterextremen bemerkbar, ergänzte DWD-Vorstand Fuchs. "Als Gesellschaft und als Einzelne müssen wir unser Klima viel besser schützen."