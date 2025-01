Das ist eine Nachricht aus dem Reich der Spinnen, die förmlich zum Spinnen einlädt. Zum Beispiel für diese Schlagzeile: "Spinner riechen mit den Beinen". Schade, dass "Spinner" nicht der korrekte Begriff für männliche Spinnen ist. Außerdem irreführend, denn der Nachweis über die Art, wie Spinnen ihre Sexualpartner erriechen, wurde nicht an allen Spinnen-Arten untersucht, sondern nur an einigen. Und inhaltlich wäre diese spinnerte Schlagzeile dann auch noch falsch, weil männliche Spinnen nicht mit den Beinen, sondern mit den Sensillen auf ihren Beinen riechen.

Genug gesponnen, hier geht es ja um neues Wissen aus der Welt der Spinnen. An der Uni Greifswald hat man sich dem Geruchssinn der Spinnen angenommen. An verschiedenen Spinnen aus verschiedenen Spinnen-Familien wurde dazu untersucht, wie die männlichen Achtbeiner überhaupt die Pheromone, also die sexuellen Duftlockstoffe ihrer potentiellen Partnerinnen wahrnehmen. Dabei entdeckte das Forschungsteam, dass Wespenspinnen-Männchen auf ihren Beinen tausende von Sensillen haben, also haarähnliche Sinnesorgane, mit denen sie die Geruchslockstoffe von weiblichen Spinnen entschlüsseln können. Und das Team fand auch heraus, dass weibliche Wespenspinnen und männliche Jungtiere diese Sensillen nicht haben.