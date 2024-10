Der Hausrotschwanz ist Vogel des Jahres 2025. Das teilten am Donnerstag der bayerische Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) im mittelfränkischen Hilpoltstein und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mit. An der öffentlichen Wahl beteiligten sich demnach rund 143.400 Menschen. Fachleute hatten fünf Arten vorsortiert: neben dem Sieger (42.325 Stimmen) die Waldohreule (40.455), den Schwarzspecht (22.656), den Schwarzstorch (20.839) und den Kranich (16.205). Beim Hausrotschwanz handelt es sich um einen etwa spatzengroßen Singvogel von markanter Gestalt. Die Art ist grau-schwarz gefärbt und hat einen auffällig roten Schwanz.

Diese Flammenoptik hat dem Rotschwanz wohl seinen Platz im Aberglauben eingebracht: "Gilt er in einigen Gegenden als Schutz vor Feuer, so ist er in anderen als Feuerteufel verschrien", heißt es vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Es gibt hierzulande noch eine weitere Rotschwanz-Art: den Gartenrotschwanz. Dessen Männchen hat im Unterschied zum Hausrotschwanz allerdings eine rostrote Brust und eine weiße Stirn. Bei beiden Arten sind die Weibchen schlichter gefiedert. Den Naturschutzverbänden zufolge braucht das Tier zum Nisten Mauerwinkel, Hohlräume oder Dachvorsprünge.