Testosteron reguliert jedoch nicht nur die Spermienproduktion, sondern auch Aggression und Balzverhalten. Überraschend zeigen Messungen der neuen Studie, dass Satelliten und Faeder in den Hoden mehr Testosteron produzieren als die Independents. Doch warum sinkt dann ihr Testosteronspiegel im Blut? Hier kommt das "Super-Enzym" ins Spiel. Die Forschenden fanden heraus, dass die drei Morphen sich nur in einer DNA-Region unterscheiden, die etwa 100 Gene umfasst. "Diese Region entstand vor etwa vier Millionen Jahren, als sich ein Chromosomenfragment umkehrte und neu einfügte", erklärt Katja Nowick, Professorin für Humanbiologie an der FU Berlin. Ein bestimmtes Gen innerhalb dieser DNA-Region kodiert ein Enzym, das Testosteron abbaut. Die Genanalysen der Forschungsteams zeigten, während dieses Enzym bei Satelliten und Faedern in großen Mengen produziert wird, es bei den Independents völlig fehlt.