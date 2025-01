Haussperling, Kohlmeise, Blaumeise, Amsel, Feldsperling – das sind Platz 1 bis 5 der Wintervogelzählung 2025 von Nabu und LBV. Die Reihenfolge ist identisch mit der im Jahr 2024. Im Unterschied zum vergangenen Jahr stand 2025 aber bei allen Vögeln ein Minus dahinter. Von Minus 7 Prozent bei der Kohlmeise bis minus 18 Prozent bei der Amsel. "Wir wissen, dass im letzten Jahr das Usutu-Virus in einigen Teilen Deutschlands grassiert hat, was die Amseln dezimiert hat. Das schlägt sich jetzt nieder", erklärt Nabu-Vogelexperte Martin Rümmler gegenüber MDR Wissen . Auch auf den weiteren Plätzen in den Top Ten – Elster, Buchfink, Ringeltaube, Rotkehlchen und Rabenkrähe – steht bis auf Ringeltaube (+4%) und Rabenkrähe (+9 %) überall ein Minus.

Es gab auch große Gewinner, wie etwa den Bergfinken (plus 354 Prozent), oder einige Gänsearten, die vor allem in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sehr viel öfter gesehen wurden. Solche einmaligen Ausreißer dürfe man nicht überbewerten, so Rümmler. Weil Vögel einfach "sehr mobil" sind. Daher ergibt es Sinn, darauf zu achten, welche Tendenzen sich beispielsweise über mehrere Jahre abzeichnen.

Interessant ist dabei in allen Bundesländern, dass die Vögel, die am meisten gezählt werden, nicht in den meisten Gärten vorkommen. In fast 90 Prozent der Gärten wurden Kohlmeisen gesehen, die der Anzahl nach aber auf Platz 2 landeten. Die Haussperlinge auf Platz 1 wurden zwar über hunderttausend Mal mehr gezählt, kommen dagegen in nur 60 Prozent der Gärten vor. Ähnlich ist es bei den Feldsperlingen auf Platz 5 – der Menge nach. Dabei wurden sie noch nicht einmal in einem Drittel der Gärten und Parks beobachtet. Der Sperling kommt eben selten allein. Anders als der Buntspecht, der es nur auf Platz 15 schaffte, aber in fast 40 Prozent der Parks oder Gärten gesehen wurde.