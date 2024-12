Ein Dresdner Forschungsteam des Dresdner Fraunhofer FEP Instituts hat zusammen mit Wiener Kollegen eine Folie entwickelt, die so beschichtet ist, dass nur Vögel sie wahrnehmen, das menschliche Auge dagegen nicht. Dr. Matthias Fahland beschreibt die Besonderheit der Folie: "Der für den Menschen sichtbare Kontrast ist dezent, denn am stärksten unterscheiden sich die Folien im ultravioletten Spektralbereich, für den das menschliche Auge unempfindlich ist; Vögel hingegen können den Unterschied deutlich wahrnehmen." Hinter dieser neuartigen Folie steckt viel Technik: Nanoimprint Lithographie, Beschichtungstechnologien und Plasmaätzen.

Die Vogelschutzfolien sind Teil des größeren EU-Projektes "Phabulous", das darauf ausgelegt ist, mikrooptische Komponenten zu entwickeln. Diese können z.B. für neuartige Linsen in VR-Brillen genutzt werden, als Beschichtungen, um Solarzellen effizienter zu machen oder um Auto-Scheinwerfern ganz neue Formen zu geben. Das Ganze im industriellen Maßstab "im Rolle-zu-Rolle-Verfahren", wie Forscher Fahland erklärt. So können die Folien in Großserien hergestellt werden. Die Ergebnisse werden auf dem Micro-Optics Summit 2024, vom 2. – 3. Dezember 2024, in Amsterdam, präsentiert.

So viel Aufwand für Vögel?

Bildrechte: IMAGO/Design Pics So viel Aufwand, um ein paar Vögel vor Kollisionen zu schützen? Wieviele Vögel stoßen eigentlich mit Glasscheiben zusammen? Die deutschen Vogelschutzwarte gehen davon aus, dass Vögel bei etwa fünf Prozent der Kollisionen mit Glas sterben, In einem Bericht von 2023 heißt es: "Die Größenordnung der pro Jahr in Deutschland an Glasscheiben verunglückten Vögel umfasst vermutlich mehr als 100 Millionen Individuen und ist damit so groß, dass sie einen Einfluss auf Vogelpopulationen haben könnte."

Bildrechte: IMAGO / blickwinkel Theoretisch müsste man also ziemlich viele Vögel nach Glaskollisionen finden können? Dass wir das nicht tun, liegt zum einen daran, dass die lädierten Vögel entweder noch von der Absturzstelle fortfliegen und später verenden. Die anderen werden von Katzen, Mardern oder anderen Räubern beseitigt. Forscher aus den USA, die Daten zu Vogelkollisionen mit Glasscheiben und Fassaden gesammelt haben, kommen sogar zu dem Schluss: 70 Prozent der Vögel, die gegen Glasscheiben fliegen, verenden in den darauffolgenden Tagen an inneren oder äußeren Verletzungen. Prof. Daniel Klem am Acopian Center für Ornitholgy und sein Team verweisen in einem Forschungsbericht auf einen unsichtbaren Nebeneffekt: Kollidieren Elternvögel mit Glasscheiben und verenden, zum Beispiel an inneren Verletzungen, verhungern schlussendlich auch die Jungtiere im Nest, weil ihre Eltern sie nicht mehr versorgen.

Warum knallen Vögel gegen Glasscheiben?

Bildrechte: IMAGO/Zoonar Das ist zum einen eine Frage der Anatomie: Vogel-Augen sitzen seitlich am Kopf, damit die Tiere Angreifer von oben, unten, rechts oder links rechtzeitig sehen und ausweichen können. Zum anderen nehmen Vögel Glas nicht als feste Masse wahr oder als Barriere, sondern als offenen Flugraum. Die Spiegelung der Umgebung ist für sie keine Spiegelung, sondern vermeintlich freier Flugraum.

Was hilft, damit Vögel nicht vor Scheiben fliegen?

Dass Greifvogel-Silhouetten keinen Kollisionsschutz bieten, ist schon länger bekannt.

Bildrechte: IMAGO / Eckhard Stengel Die Vögel versuchen den Aufprall mit dem schwarzen Umriss zu vermeiden, und fliegen dann eben neben dem Aufkleber ins Glas. Wirksam als Kollisionsschutz sind gemusterte Folien, zum Beispiel mit Punkten, Linien oder Streifen, egal ob quer oder längs. Wichtig ist dabei, dass der Anprall-Schutz außen an der Scheibe angebracht wird, damit keine Spiegelung entsteht.