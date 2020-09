Zwischen 2004 bis 2018 wurden, laut Angabe der "Herzogin Anna Amalia Bibliothek", 56.000 ruß- und rauchgeschädigte Bücher gereinigt und konservatorisch versorgt, 37.000 Bücher mit Einbändschäden fast vollständig restauriert. An den Restaurierungsarbeiten beteilligten sich renommierte Institute und Werkstätten in ganz Europa. Etwa 10.000 Bücher konnten mittlerweile auf dem Antiquitätsmarkt wiederbesorgt werden. Die Restaurierung des Gebäudes war im Sommer 2007, drei Jahre nach dem schlimmen Brand, abgeschlossen. Am 24. Oktober 2007, dem 268. Geburtstag der namensgebenden Herzogin Anna Amalia, wurde die Bibliothek durch den damaligen Bundespräsident Horst Köhler wiedereröffnet.

Anna Amalia Bibliothek in Weimar Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei all den schrecklichen Verlusten, die durch den Brand entstanden waren - es gab auch Momente des Glücks, wie die "Thüringer Allgemeine" 2014 berichtete. Neun Jahre nach dem Großbrand entdeckten Mitarbeiter der Bibliothek in einem grauen Karton, der jahrelang unbeachtet in der Ecke einer Werkstatt herumgestanden hatte, eine verloren geglaubte Kostbarkeit: die 1543 in Nürnberg erschienene Erstausgabe des Hauptwerkes von Nikolaus Kopernikus, "De Revolutionibus Orbium coelestium, Libri VI." Das Werk war aber nicht, wie vermutet, verbrannt, sondern in den Wirren der Aufräumarbeiten wohl einfach übersehen worden. Der Wert des Buches: etwa 1,4 Millionen Euro.