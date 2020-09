Fettarm made in GDR Die kalorienarme Torte

Hauptinhalt

Es war eine Zufallsentdeckung - der Fettersatz. Heute heißt es modifizierte Stärke und ist in nahezu jedem industriell hergestellten Lebensmittel enthalten. Die Torte "Butter hell" war in der DDR eines der häufigsten Backwerke, das man kaufen oder in Cafés essen konnte. Rund, ohne Kakao und mit Margarine. Eine Kalorienbombe, durchschnittlich 400kcal hatte ein Stück. Doch ab 1974 gab es in Cafés eine kalorienreduzierte Torte. Und damit man sie auch als solche erkennt, war sie eckig.