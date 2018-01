Martina S., Dresden: So 1960, 1961 bekam ich mein erstes Perlon-Kleid. Blau mit Puffärmeln und Rüschen und einer riesen Schleife auf dem Rücken. Meine Mutter hat es selbst genäht und es war eine Überraschung am Pfingstsonntag-Morgen. Da wurden wir immer herausgeputzt zum Familienspaziergang. Und an diesem Morgen hing da das Kleid im Flur und weiße Söckchen und Lackschuhe. Ich glaube, die ganze Pracht hat so drei, vier Stunden gehalten. Dann löste sich der gesittete Spaziergang in eine wüste Toberei mit meinen Brüdern auf: das Ende war absehbar. Vielleicht erinnere ich mich ja deswegen so gut an dieses Kleid oder weil der Stoff so fein und dünn war.



(aus: "Chic im Osten. Mode in der DDR", S. 39, Buch Verlag für die Frau, Leipzig, 2010) Bildrechte: Buch Verlag für die Frau