Die Zwickmühle des DDR-Filmgeschäfts

Was bei der DEFA begann, gipfelte 1999 in internationalem Erfolg. Mit seinem Dokumentarfilm "Herr Zwilling und Frau Zuckermann" (1999), der ein jüdisches Freundespaar in der ukrainischen Stadt Tscherniwzi (Czernowitz) begleitet, wurde er über die Ländergrenzen Deutschlands bekannt und erhielt renommierte Preise. Doch der Weg zum internationalen Ruhm war nicht leicht. Wie sollte man als Dokumentarfilmer das Leben in der DDR realitätsnah abbilden, wenn nicht alles gezeigt und gesagt werden darf? In dieser Zwickmühle saß Volker Koepp vierzig Jahre lang - und produzierte dennoch über fünfzig Filme.

Wir haben aber releativ viel, fast alles, was an wirklich kritischen Sachen gesagt wurde, durchgekriegt. Das hatte aber zur Folge, dass meine DEFA-Filme - bis auf zwei Ausnahmen - in all den Jahren nie im DDR-Fernsehen gezeigt werden durften. Volker Koepp Dokumentarfilmregisseur

Volker Koepp: Werke ohne Publikum

Durch seine siebenteilige Dokumentationsreihe über das Leben von Textilarbeiterinnen in Wittstock, die in einem Langzeitprojekt von 1974 und 1997 entstanden, entdeckte er seine Handschrift als Filmemacher. Seine Werke zeichnen sich durch stille Szenen, Gestik und Mimik der Handelnden und poetische Elemente (wie Landschaftsaufnahmen) aus. Koepp scheute sich nicht, DDR-kritische Szenen zu verarbeiten und sie durch seine Art der Montage zu verstärken. Das hatte aber Folgen: Seine Filme wurden von der "Hauptverwaltung Film" zwar oftmals zugelassen, doch die Anzahl der Kopien sollte kleingehalten werden. Die Resonanz auf Koepps Filme war somit gering. Doch Koepp findet seinen Platz. Gezeigt wurden seine Filme dann auf Festivals im In- oder Ausland oder im Programm des Westfernsehens. "Es war auch immer eine Arbeit, die nicht so unendlich viele Menschen gesehen haben." sagt Koepp. Für einen Künstler ist das freilich frustrierend: "Es kam manchmal schon der Gedanke, dass man doch lieber aufhört".

Jeder wusste wie es ist, aber man musste sich ständig darüber Gedanken machen, ob es gezeigt werden darf. Volker Koepp Dokumentarfilmregisseur