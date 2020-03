Ehepaar Wehage Fluchtversuch aus der DDR über den Wolken

Stewardess Monika Heine. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Es sind die Eheleute Wehage, beide Anfang 20. Sie haben vor, mit diesem Flieger in den Westen zu flüchten. Eckhard Wehage ist in Berßel im Harz geboren. In seinem Elternhaus wird das DDR-System vehement abgelehnt. Schon als Jugendlicher will er nach "drüben" abhauen. Und so reift im Laufe seines Lebens der Plan der Flugzeugentführung. Auch Christel Wehage steht hinter dem Fluchtplan mit Waffengewalt und sieht darin für sich den einzigen Ausweg. Sie wächst in Wolmirstedt bei Magdeburg auf und arbeitet dort im Krankenhaus. Ihren Job als Physiotherapeutin hätte sie gern an die Ostsee verlegt, wo ihr Mann stationiert ist. Lange bemüht sie sich dort um eine berufliche Perspektive und eine gemeinsame Wohnung – vergeblich.