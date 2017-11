Deutschland 1977. In den Zeiten des Kalten Krieges gehört natürlich auch die DDR zu den Zielgebieten des westdeutschen Bundesnachrichtendienstes. Der Geheimdienst lässt nichts unversucht, die Geheimnisse des real existierenden Sozialismus zu ergründen. Wie stehen die DDR-Bürger zu Honecker und Co.? Was geht in den Köpfen der Menschen vor? Das herauszufinden scheint schwieriger zu sein, als manch Militärgeheimnis zu lüften. Aber dann hatte Mitte der 70er Jahre jemand in Pullach die verblüffende Idee, politische Witze von "drüben" nachrichtendienstlich zu erfassen und auszuwerten.