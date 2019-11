"Jeder, der da steht, wird verhaftet"

"In diesem Zusammenhang haben wir irgendwie eine rote Linie überschritten und der Staat hat mit Repressionen reagiert", erzählt der 60-Jährige Frank Karbstein. "Am 18. November 1983 wurde die gesamte Stadt abgeriegelt mit zwei großen Kreisen. Ein Außen- und ein Innenring sollten verhindern, dass irgendjemand auf diesen Platz kommt um eine Kerze anzuzünden." Um diese groß angelegte Polizeiaktion nach außen vor den Bürgern zu rechtfertigen wurde erzählt, ein Kind sei verschwunden. "Nach innen, also zu uns, wurde aber klar kommuniziert: Jeder der da steht, wird verhaftet und kommt ins Gefängnis." Da die Puppenbühne genau gegenüber der Zentrale für Staatssicherheit lag, sahen die Puppenspieler, dass Punkt 18 Uhr Stasi-Mitarbeiter in die Stadt ausschwärmten, um ihren Worten Taten folgen zu lassen - und blieben wo sie waren.

Flugblätter als Weihnachtsgabe

Für Karbstein war es der Auslöser, in die, wie er sagt, "Illegalität zu gehen". "Ich habe gesehen, dass es nicht möglich ist, öffentlich harmlose Zeichen zu setzen. Man muss das anders angehen, habe ich mir gedacht." Zusammen mit drei anderen bildete Karbstein ein Quartett: Nur sie vertrauten sich, trafen sich heimlich. "Naja, und da fiel uns nichts besseres ein, als Flugblätter herzustellen", erinnert sich der heutige Medienpädagoge. Als Weihnachtsgabe wollten sie 2000 Blätter am 23.12. in die Briefkästen werfen und einen Gedankenanstoß mit in die Feiertage geben. Die Aktion gelang, Karbstein und die anderen waren stolz, hatte doch niemand etwas von der Aktion mitbekommen. Dass sie sich geirrt hatten, erfuhr Frank Karbstein erst bei seiner Verhaftung. Ein befreundetes Ehepaar hatte Flugblätter bei einem Besuch auf dem Tisch gesehen und der Stasi gemeldet.

"Heißt es 'Ziel vernichtet': Fallen sich die Soldaten vor Freude in die Arme. An die Leser: So lange Sie noch Arme haben, verhindern Sie die Vernichtung des Zieles." Inhalt des Flugblattes Der erste Satz war ein Merksatz für sowjetische Offiziere aus einem Militärbuch.

Einzelhaft, Tränen, Verzweiflung

"Als sie mich am 5. April abholten, wurde mir klar, dass die die Macht haben, Menschen verschwinden zu lassen. Niemand wusste, wo ich war. 14 Tage lang kein Lebenszeichen von mir - obwohl mich die Kollegen gesucht hatten." Er wurde in die Untersuchungshaftanstalt Amthorplatz gebracht. Es folgten endlose Verhöre. Gepaart mit Isolationshaft. Keine einfache Zeit. "Gerade Abends, wenn man in die Zelle kam, rollten schon erst einmal die Tränen. Vor allem weil ich nicht wusste: Bleibe ich Monate oder Jahre hier, komme ich jemals wieder raus." Das Zeitgefühl ging verloren bis er bemerkte, dass man leise die Glocken des Rathausturmes hören konnte. Der Gefängnishof: Ausgang wurde 20 Minuten pro Tag alleine genehmigt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der innerliche Zusammenbruch kam erst, als die Stasi uns verhaftet hatte. Bis dahin fühlten wir uns wie ein kleiner König. Als dann die Flugblätter auf den Tisch gelegt wurden, in dem Moment fiel die Klappe runter. In dem Moment, tja, das ist, wie ob alles weg ist. Eine innere Leere. Und das haben die Beamten gesehen. Da war dann kein Leugnen mehr möglich. Frank Karbstein

Nach Wochen wurden alle vier Aktionisten angeklagt. Karbstein galt als Rädelsführe. Er bekam ein Jahr Freiheitsstrafe. Eine Erleichterung für Karbstein, denn angedroht waren fünf Jahre. Außerdem hatte ihm seine damalige Freundin gesagt, sie werde nur ein Jahr warten. Doch er kam schneller raus als gedacht, denn "irgendwie bin ich in die Mühlen des geheimen Häftlingsfreikaufes geraten."

Blick auf die Gefängnistüren in der Untersuchungsanstalt. Bildrechte: MDR/Kelch

"Heute gehts los. Auf Transport. Wir wurden Freigekauft."