Nein, er gehe vor keine Kamera, erklärt Andreas Schuster* gleich zu Anfang. Ihn würde doch jeder erkennen, da habe er böse Erfahrungen gemacht. Und außerdem habe er Sorge um seine Frau. Dreißig Jahre hätten sie gemeinsam in der neuen Zeit durchstanden. Er möchte nicht, dass sie jetzt durch ein Interview öffentlich gebrandmarkt werde und ins Abseits gerate. Ansonsten habe er keine Probleme, über seine einstige Arbeit bei der Stasi zu reden. Das Gespräch findet in einem kleinen Büroraum eines Klubs statt.

Am 4. Dezember hatte Schuster Frühschicht im Erfurter Stasi-Bezirksamt. 6 Uhr ging sein Dienst los. "Wir waren eine operative Einheit im Dreischichtsystem." Schuster hatte sein Büro in der dritten Etage. Als das Telefon klingelte, war der Abteilungsleiter dran und habe sie dringend hinunter befohlen. Unten im Bereitschaftsraum hätten sie dann gesessen: er und die anderen elf Arbeitsgruppenleiter. Mehrere Leute, so hieß es, säßen beim General. Sie wollten die Bezirksverwaltung besetzen. "Scheiße" hätten sie gedacht, "was tun?" Unter den Offizieren sei dann kleine Gruppen gebildet worden, aber die Aufgabe sei eigentlich unklar gewesen. Auf den Fluren, so erinnert sich Schuster, sei ihm ein Staatsanwalt in Uniform begegnet und auch Offiziere der Volkspolizei mit "ziemlich hohem Dienstgrad".