Dialog im Film "Fritz und Otto im Ruderboot" (1953) Otto: Sag mal Fritz, was ist das eigentlich "Soziale Marktwirtschaft"?



Fritz: Ganz einfach Otto, das ist die Form der Wirtschaft, die uns seit der Währungsreform wieder hochgebracht hat.



Otto: Ja, schön und gut, aber warum ist die denn sozial?



Fritz: Weil wir alle davon den Vorteil haben. Auch du und ich. In der Marktwirtschaft kann sich ein Betrieb nur halten, wenn er immer bessere und billigere Waren rausbringt. Davon haben wir alle den Vorteil.



Otto: Falls wir das Geld haben, uns was zu kaufen.



Fritz: Das ist in jeder Wirtschaft so. Nur wer Geld hat, kann kaufen. Nur wer verdient, kann ausgeben.



Otto: Aber in der sozialistischen Planwirtschaft diktiert der Staat die Preise. Da kannste kaufen.



Fritz: Was von oben zugeteilt wird. Das ist wenig und taugt nichts. Und was es frei zu kaufen gibt, ist sündhaft teuer.



Otto: Ja, aber…



Fritz: Aber Otto, haben wir doch alles schon gehabt. Denk doch mal an die Zeit vor 1948. Schlange stehen. Schwarzmarkt. Das ist der Erfolg der Zuteilung.



Otto: Stimmt. Erst seitdem unser Geld wieder Wert hat, können unsere Frauen mit dem Inhalt unserer Lohntüte wieder etwas anfangen.



Fritz: Auch das ist in Wirklichkeit eine große soziale Leistung.



Otto: Na ja, hast ja Recht, wenn man so alles in allem nimmt.