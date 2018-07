Im März 1917 dankt Nikolaus II. ab. Aus dem mächtigen "Alleinherrscher aller Russen" wird der gewöhnliche Bürger Nikolai Romanow. Das Volk ist im siebten Himmel, denn der Erste Weltkrieg, der bereits seit drei Jahren andauert, hat den Zaren zu einer Hassfigur gemacht. Der Herrscher und seine Familie werden unter Hausarrest gestellt, dürfen aber in ihrem Luxus-Palais in Zarskoje Selo bleiben und ihre Dienerschaft behalten. Ein goldener Käfig gewissermaßen! Später wird die Familie in die Provinzstadt Tobolsk verlegt.

In dieser Zeit behandelt man die Gefangenen noch anständig und respektvoll. Doch das ändert sich nach der Oktoberrevolution 1917 . In Russland bricht ein blutiger Bürgerkrieg aus. Auf der einen Seite stehen die Bolschewiki, die radikalen Sozialisten, die unter der Führung Lenins eine "Diktatur des Proletariats" installieren wollen, auf der anderen Seite die so genannten Weißen, also Anhänger der alten Ordnung. Im Frühjahr 1918 bringen die Bolschewiki Nikolaus und seine Familie nach Jekaterinburg im Ural. Es ist eine der zarenfeindlichsten Regionen des Landes. Als die Romanows am Bahnhof von Jekaterinburg aus dem Zug steigen, werden sie beinahe gelyncht.

In Jekaterinburg wird die Zarenfamilie in der Ipatjew-Villa isoliert, benannt nach deren letztem Besitzer. Die Bolschewiki haben einen anderen Namen dafür: das "Haus zur besonderen Verwendung". Und dieser Name passt in der Tat besser. Die Romanows werden fast vollständig von der Außenwelt abgeschottet. Das Gebäude ist von einer meterhohen Doppelpalisade umgeben. Ein kurzer Freigang im Garten ist nur einmal am Tag möglich, und manchmal wird auch der gestrichen. Im Haus ist es dunkel und stickig, weil die Fenster blickdicht übertüncht wurden und nicht geöffnet werden dürfen. Die Lebensmittel werden rationiert, und die jungen Zarentöchter müssen sich zahllose obszöne Bemerkungen von ihren Bewachern gefallen lassen. Für die an Luxus und Ehrerbietung gewöhnte Familie muss das die Hölle gewesen sein.



Eine Hölle, die erst in der Nacht vom 16. zum 17. Juli 1918 ein grausames Ende findet. Die Weißen, die im russischen Bürgerkrieg gegen die Bolschewiki kämpfen, sind bis kurz vor Jekaterinburg vorgerückt. Die Bolschewiki wollen um jeden Preis verhindern, dass die Zarenfamilie befreit wird. Was sich damals zugetragen hat, hat einer der Hauptakteure der Nachwelt berichtet: Jakow Jurowskij, der Kommandant des Hauses und Leiter des Erschießungskommandos.