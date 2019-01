Am Vormittag des 31.12.1978 deutet in Jena noch nichts auf die nahende Wetterkatastrophe hin. Es ist ein ganz normaler Wintertag, für diese Jahreszeit sogar recht mild. Erst am Nachmittag setzt starker Schneefall ein, erinnert sich Frank von Olszewski, damals leitender Pfleger der Schnellen Medizinischen Hilfe, die erst zwei Jahre zuvor in der Stadt gegründet worden war.