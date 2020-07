Die nirgends mehr gedruckte Dichterin, an Schizophrenie erkrankt, wurde 1946 ins Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie Leipzig-Dösen eingewiesen. Auch nach ihrer Heilung wohnte sie weiterhin im Krankenhaus – sie fühlte sich dort gut aufgehoben und musste sich um die Dinge des Alltags nicht mehr selbst kümmern. Von der Klinikleitung wurde sie als Buchhalterin und Botin beschäftigt. In ihrer freien Zeit dichtete Lene Voigt unverdrossen, unter anderem entstanden in diesen Jahren der "Sächsische Kleinkram" und die "1955er Musenkinder". Sie schrieb die Gedichte in kleine Schulhefte, und verschenkte sie an Leute, die sie mochte. "Im Laufe des Jahres 1962", schrieb ihr behandelnder Arzt in der Krankenakte, "wirkte sie müder als in den Jahren zuvor. Am 16. Juli 1962 trat plötzlich der Exitus letalis ein." Lene Voigt war 71 Jahre alt geworden. Ihr Grab befindet sich auf dem Leipziger Südfriedhof, seit 1985 verziert mit einem Grabstein, auf dem die Zeilen aus ihrem Gedicht "Unverwüstlich" stehen:

Grabstein auf dem Leipziger Südfriedhof. Bildrechte: Conrad Weigert