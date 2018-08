"Die Mauer ist keine sehr schöne Lösung"

Als der SPD-Politiker Egon Bahr 1970 zu Verhandlungen mit der sowjetischen Führung in der UdSSR weilte, erzählte ihm eines Abends ein Moskauer Freund, dass keine der Westmächte 1961 von der Sowjetunion gefordert hatte, die Mauer wieder zu beseitigen. Nicht einmal Protestnoten seien in der sowjetischen Hauptstadt eingegangen. Bahr war entsetzt. Konnte das sein? Sollten die Rufe und öffentlichen Bekundungen nach einem Abriss der Mauer nur bloße Propaganda und Lippenbekenntnisse gewesen sein? Ist John F. Kennedy, entgegen seiner berühmten Behauptung, in Wahrheit gar kein Berliner?

Gipfeltreffen in Wien

John F. Kennedy und Nikita Chruschtschow beim Wiener Gipfeltreffen 1961. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Juni 1961. In Wien trafen sich der sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow und der amerikanische Präsident John F. Kennedy. Am zweiten Tag des Gipfeltreffens wollte Chruschtschow über Berlin sprechen. Er bezeichnete die Frontstadt als den gefährlichsten Ort der Welt. Und er hatte damit nicht ganz unrecht - es war die Nahtstelle zwischen den Systemen, amerikanische und sowjetische Panzer standen sich in Sichtweite gegenüber. Um die Lage zu entspannen, forderte Chruschtschow von Kennnedy, seine Truppen abzuziehen. Für Kennedy war das natürlich nicht akzeptabel. Chruschtschow drohte mit einem Atomkrieg. Kennedy antwortete, dann gebe es einen langen Winter und führte weiter aus, dass die Sicherheit von Westeuropa und den USA eng zusammenhängen und dass die amerikanischen Zugangsrechte zu Westberlin gesetzlich festgeschrieben seien. Chruschtschow war sich in dem Moment sicher, dass Kennedy wegen Berlin keinen Krieg riskieren würde. Die Sicherheit Westberlins läge ihm, Kennedy, durchaus am Herzen, mutmaßte Chruschtschow, das Schicksal Ostberlins sei ihm hingegen eher gleichgültig. In diesen Tagen in Wien reifte im sowjetischen KP-Chef der Entschluss, eine Mauer um Westberlin zu errichten oder anders gesagt: Die DDR abzuriegeln.

"Warum schließen die Ostdeutschen nicht einfach ihre Grenze?"

US-Senator J. William Fulbright im Mai 1967. Bildrechte: dpa Am 25. Juli 1961 verkündete Präsident Kennedy in einer Fernsehansprache in den USA drei unverhandelbare Punkte in Bezug auf Westberlin: Präsenz der Westmächte, die Freiheit der Einwohner sowie freie Zufahrtswege in die Stadt. Den Osten Berlins und die Freiheit seiner Einwohner erwähnte der Präsident mit keinem Wort. Einige Tage später meldete sich sein Sicherheitsberater, der einflussreiche demokratische Senator William Fulbright, zu Wort. Er bezog sich auf die andauernde Fluchtwelle - in jenen Tagen flüchteten täglich Hunderte DDR-Bürger über Ostberlin in den westlichen Teil der Stadt. Fulbright sagte: "Ich verstehe nicht, warum die Ostdeutschen ihre Grenze nicht schließen" (zit. nach Eva Schweitzer, Eine Mauer ist verdammt nochmal besser als ein Krieg, Piper 2015). Dabei könnten sie dies tun, so Fulbright weiter, ohne auch nur einen einzigen Vertrag zu verletzen.

Einladung zum Mauerbau

Nikita Chruschtschow und Walter Ulbricht beim "Bruderkuss". Bildrechte: dpa Für Chruschtschow und die DDR-Führung um den SED-Chef Walter Ulbricht waren Fulbrights Einlassungen die Einladung zum Mauerbau, zumal sie davon ausgingen, dass Fulbright sich mit seinem Präsidenten abgestimmt hätte. Das war nicht der Fall, Kennedy widersprach seinem Berater aber auch nicht. Fulbrights Sätze jedenfalls standen am nächsten Tag auf der Titelseite des SED-Zentralorgans "Neues Deutschland". Ähnlich wie Fulbright dachte auch US-Außenminister Dean Rusk, den einzig eine Präsenz des amerikanischen Militärs in Westberlin interessierte. Diese freilich müsse unter allen Umständen gewahrt bleiben. Alles andere sei durchaus zweitrangig.

"Der Westen tut nichts!"