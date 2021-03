Doch mit der Wende engagiert sich Kanig in einer Bürgerinitiative, die wissen will, was in den beiden Haftanstalten von Bautzen vor sich geht. Denn mittlerweile weiß man auch hier: Die Demonstranten vom Dresdner Bahnhof sind in Bautzen eingesperrt wurden. Er meldet sich für das Gefängnis Bautzen II – den Stasi-Knast. Georg Kanig ist der erste Bürgerrechtler, der einen Fuß in das Gefängnis setzt, ohne je verhaftet worden zu sein. Mehr noch – er meldet beim Wachpersonal etwas Unerhörtes an: eine Demonstration vor dem Spezial-Gefängnis in der Weigangstrasse. Es ist der 3. Dezember 1989.