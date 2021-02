Sigmund Jähn kam aus einfachen Verhältnissen und schaffte es als erster Deutscher und einziger DDR-Bürger in den Weltraum. Der sozialistische Staat war der Bundesrepublik dabei mehr als eine Nasenlänge voraus. Am 26. August 1978 flog Jähn mit seinem sowjetischen Kollegen, dem Kosmonauten Waleri Bykowski, zur sowjetischen Raumstation Saljut 6. Dort führte Jähn verschiedene wissenschaftliche Experimente durch. Am 3. September 1978 landeten beide wieder auf der Erde. Der erste westdeutsche Astronaut Ulf Merbold flog reiste erst 1983 mit den Amerikanern ins Weltall.