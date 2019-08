"Zwei plus Vier" – so hieß die Konstellation für den Verhandlungsmarathon mit Zielpunkt Deutsche Einheit. Zwei Deutsche Staaten plus vier Siegermächte debattierten und eines der strittigsten Themen war der Abzug der Sowjetarmee.

Die USA und ihre Verbündeten wollten keine neue Sicherheitsarchitektur, sondern ein Deutschland in der NATO. In den Zwei-plus-Vier-Verhandlungen ging es vor allem darum, die Sowjetunion in diesem Punkt zu überzeugen. Das Riskante der harten Haltung des Westens bestand darin, dass sie den kommunistischen Hardlinern in der Sowjetunion in die Hände spielte. Ohnehin hatte sich die wirtschaftliche Lage der Sowjetunion schon so weit verschlechtert, dass die Gefahr eines Putsches gegen Gorbatschow immer größer wurde. Besonders kritisch war die Lage des Generalsekretärs vor dem 28. Parteitag der tief gespaltenen KPdSU, der vom 2. bis 13. Juli 1990 in Moskau stattfand.