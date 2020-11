"Dieser Tag wird einen Ehrenplatz in der Geschichte einnehmen", orakelte Alexander Abusch, ehemaliger Kulturminister der DDR, während der feierlichen Übergabe des "Grünen Gewölbes" am 28. November 1958 in Dresden. "Kunstschätze von unermesslichem Wert, die von den sowjetischen Truppen während der Kampfhandlungen für unser Volk in der Sowjetunion aufbewahrt wurden, sind nach Dresden zurückgekehrt."



Die Übergabe des "Grünen Gewölbes" an die DDR markierte den Höhepunkt einer spektakulären Rückführung von Kunstschätzen aus der Sowjetunion, die bereits 1955 begonnen hatte. Damals waren 1.700 Bilder aus der Dresdner Gemäldesammlung "Alter Meister", die nach dem Zweiten Weltkrieg in Museen in Moskau und Kiew verschwunden waren, an die DDR übergeben worden. Es herrschte "atemlose Erwartung", erinnert sich Joachim Menzhausen, späterer Direktor des "Grünen Gewölbes", an den Augenblick, als die Kisten eintrafen. "Die meisten jungen Mitarbeiter konnten sich nicht vorstellen, was alles darin verborgen war."