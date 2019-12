1971 soll es gewesen sein, in einem Katalog der DDR-Werbeagentur DEWAG, der die "Waren täglichen Bedarfs" anpries. Da soll es gestanden haben, das Wort: "geflügelte Jahresendfigur" – einen Weihnachtsengel meinend, der aber nicht Engel heißen durfte in einem Land, das sich auf den dialektischen Materialismus berief und dessen "Obere" einen atheistischen Groll gegen alles Christliche pflegten. In der Nachwendezeit wurde die "Jahresendfigur" oft zitiert, nun als Beleg für die Unbeholfenheit des SED-Staates, die Sprachregelungen, selbst bis in den privaten Bereich des Weihnachtsfestes hinein, vorschrieb. Ein Schenkelklopfer, der nun beiden Seiten zur Belustigung diente – den ehemaligen DDR-Bürgern, die sich über die "Oberen" erheiterten, den Bundesbürgern, die sich über den "Ossi" an sich amüsierten.