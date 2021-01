Im Erzgebirge hat aber schon vor Einführung der ZIL-Fräse eine neue Ära - mit dem organisierten Winterdienst ab den 1950er-Jahren. Denn bis dahin galt der Winter als eine Naturgewalt, der man sich einfach fügen muss. Schneereiche Winter sind dort keine Ausnahme, allein auf dem Fichtelberg herrscht nicht selten an 200 Tage Frost im Jahr. "Die Leute haben sich früher damit abgefunden. 'Wir sind eingeschneit, dann bleiben wir eben zu Hause, gehen halt nicht auf Arbeit. Es war normal, dass der Ort erst am nächsten Tag wieder erreichbar war. Da war der organisierte Winterdienst der Füfziger- und Sechziger-Jahre schon ein enormer Fortschritt", so Taut.

Später gab es in der DDR sogar einen Rechtsanspruch auf Räumung der Straßen, einnert sich Taut: "Es war per Gesetz festgeschrieben, dass nach Eintritt des Ereignisses, so nannte sich das, innerhalb von zwei Stunden die Straße geräumt und gestreut sein muss. Heute steht in den Straßengesetzen der Länder, dass der Baulastträger der Straße, also der Eigentümer, nach besten Kräften versuchen sollte, die Straße im Winter schnee- und eisfrei zu halten. Der große Unterschied besteht darin, dass in der DDR der Bürger, also der Kraftfahrer, einen Rechtsanspruch hatte." Inwieweit sich diese staatliche Vorgabe in der Realität auch einlösen ließ, bleibt allerdings ein Geheimnis. Zumindest bei Extremwetterlagen wie dem Katastrophenwinter 1978/1979 war das nicht der Fall.