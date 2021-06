"Kanzler der Einheit" oder auch "Ewiger Kanzler", so nennt man Helmut Kohl. 16 Jahre regiert der CSU-Politiker Deutschland. Im Vorfeld des Mauerfalls ebnete er gemeinsam mit Gorbatschow den Weg für ein geeintes Land. In seiner Rede im Dezember 1989 in Dresden verspricht er: "Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation." Neben beruflichen Höhen und Tiefen hatte Kohl auch mit privaten Rückschlägen zu kämpfen, wie mit dem schweren Unfall seines großen Sohn Peter 19191, der tagelang um sein Leben kämpfte. Oder dem Suizid seiner Frau Hannelore im Juli 2001. Kohl starb am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren.