Die Venezianerin Elena Lucrezia Cornaro Piscopia ist 1678 die erste Frau weltweit mit einem Doktortitel - und zwar an ihrem 32 Geburtstag. Sie promoviert in Philosophie. Der Kanzler der Universität Padua und gleichzeitig Bischhof hatte ihr zuvor die Promotion in Theologie verwehrt. Er wollte die Verleihung eines theologischen Grades an eine Frau nicht zulassen.

Portrait von Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 1668. Zehn Jahre danach promovierte sie als erste Frau der Welt. Bildrechte: imago/Artokoloro