"So muss es groß und herrlich sein, wie ein Koloss, eine Pyramide, ein Dom zu Köln", diese Vision vom Völkerschlachtdenkmal stammt schon aus dem Jahr 1814 vom patriotischen Schriftsteller Ernst Moritz Arndt. Zwar verwirklicht sich diese Vorstellung, aber der Urheber der Denkmalsidee sollte die Fertigstellung nicht mehr erleben: verzögert durch Kleinstaaterei und Geldmangel wird das Denkmal erst einhundert Jahre nach der Schlacht, am 18. Oktober 1913, am Vorabend des ersten Weltkriegs, eingeweiht.