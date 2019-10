Es ist der 17. August 1962. Ein Tag, der das Leben von Willy Brandt für immer verändern wird. Er ist Regierender Bürgermeister von West-Berlin und wird an diesem Tag Zeuge einer menschlichen Tragödie. Der 18-jährige Peter Fechter will über die Mauer vom Osten in den Westen der Stadt flüchten. DDR-Grenzer schießen auf ihn – Fechter wird von drei Schüssen in Lunge und Bauch getroffen und bleibt auf der Ostseite liegen. Drei DDR-Grenzposten stehen, mit ihren Waffen im Anschlag, tatenlos neben Fechter, der vor Schmerz laut schreiend langsam verblutet.

Mauertoter als Auslöser

Der grausame Tod von Peter Fechter wird für Brandt zur Initialzündung. Er will gegen diese unmenschliche Mauer, die Deutschland in zwei Teile spaltet, kämpfen. Doch er weiß: Es ist nicht möglich, die Berliner Mauer wegzureden, wegzufluchen oder wegzubomben. Aber vielleicht ist es möglich, sie zu durchlöchern und transparent zu machen, indem enge menschliche, kulturelle und wirtschaftliche Kontakte zu den kommunistischen Nachbarn hergestellt werden. "Wandel durch Annäherung" nennt Brandt seine revolutionäre Idee, um humanitäre Erleichterung für die Menschen in dem geteilten Land zu erreichen.

Peter Fechter, am 17.08.1962 beim Fluchtversuch nach Westberlin an der Berliner Mauer von Ostberliner Grenzsoldaten erschossen. Bildrechte: dpa Im Kern hat Brandts Ostpolitik dabei einen durch und durch nationalen Ansatz: Er will tun, was möglich ist, um die Einheit der Nation zu wahren – dadurch, dass er "das Verhältnis zwischen den Teilen Deutschlands aus der gegenwärtigen Verkrampfung" löst. Egon Bahr, der engste Mitarbeiter von Brandt, geht noch einen Schritt weiter und nennt als Ziel dieser Politik ausdrücklich "die Beseitigung der DDR." Die Ostpolitik, so Bahr, sollte eine Umarmung anstreben, in der die Bundesrepublik die DDR eines Tages langsam, aber sicher ersticken kann.

Im Zeichen der Entspannungspolitik