Ganz ohne einen Anspruch auf einen echten philosophischen Gedanken könnte man sagen: Der Song " Alles ist relativ" , Titelstück für eine ZDF-Kinderserie namens " Schloss Einstein ", deren Dreharbeiten für die finale 28. Staffel (Respekt!) Ende dieses Monats enden sollen, birgt einiges an Nachdenkpotenzial. Nicht wegen des Textes, obwohl der einem auch sehr entgegenkommt, vor allem als Mathefeindin, er geht ungefähr so:

"So ziemlich alles, was relativ ist, ist auch subjektiv, aber es gibt Dinge, die subjektiv, aber nicht relativ sind".

Mal abgesehen von dem leicht tautologischen Ton der Aussage und dem wissenschaftlich viel zu vagen "so ziemlich alles" finde ich den Satz vor allem im Zusammenhang mit dem gestern bereits kurz im Altpapier erwähnten " Honorarreport " der Freischreiber interessant. Kurz zusammengefasst: Für die Studie waren freie Journalist:innen (zu denen ich ebenfalls gehöre) aufgefordert worden, Daten zu ihrem Verdienst einzusenden, die Studienmacher:innen versuchten in ihren Ergebnissen, die Bandbreite von Freien-Honoraren zu verdeutlichen. Dabei wurde transparent gemacht:

Genau da steckt nämlich das Interessante an der Geschichte und die Verbindung zur Relativität und Subjektivität. Folgende Aussagen aus einer Kommentarfunktion wurden in der Studie zitiert:

"Sagt "Nein!", wenn das Angebot für euch nicht wirtschaftlich ist. Lasst euch nicht ausbeuten. Nehmt nur Aufträge an, die fair vergütet sind, also einen angemessenen Beitrag zu eurem Lebensunterhalt liefern."

Und dann kommt leider zwangsweise noch mehr Subjektivität ins Spiel: Was ist ein " angemessener Beitrag zum Lebensunterhalt"? Dürfen Erb:innen, Millionärsgatt:innen, und so weiter eigentlich jeden schlechtbezahlten Job annehmen, weil ihr Lebensunterhalt eh gedeckt und damit jeglicher Beitrag angemessen ist, oder dürfen sie im Gegenteil nicht schlechtbezahlt schreiben, weil sie das den ärmeren Kolleg:innen überlassen sollten? Eine Initiative wie die der Honorarreport ist jedenfalls genau darum extrem wichtig – anders als durch Transparenz, den Versuch, aus einer Subjektivität eine Relativität zu machen, schafft man es nicht.

Dazu gesellt sich wie gesagt die zweite Problematik, die in der Studie so benannt wird:

Soll heißen: Man kann weder vorher sagen, wie lange etwas dauert, noch dauert die gleiche Sache bei allen Journalist:innen gleich lang, sakra . Tendenziell gibt es Richtwerte – aber je weniger formatiert das Produkt sein muss, desto länger könnte man sich theoretisch damit aufhalten. Weil das so ist, wackelt das wiederum am "angemessenen Betrag" – ist es angemessen, mehr zu verlangen, weil einem lange Zeit einfach nichts einfallen wollte , verdammt? Oder weil einem etwas eingefallen ist und es ist – rein subjektiv – besonders gut ? Puh.

"Der Fehler, Julia Friedrichs macht mit einem müden Lächeln am Ende der insgesamt leider an Erkenntnis nicht eben superreichen Sendung darauf aufmerksam, liegt darin, dass wieder einmal über Leistungsträger, faule Erben, Erbschaftsteuer, Vermögensteuer, gerechten und ungerechten Reichtum diskutiert wurde – aber leider nicht über jene tatsächlich im Wortsinn asoziale Sphäre der Gesellschaft, die im Gegensatz zum "reichen" 3700-Euro-Single wirklich reich ist. Es ist absurd, dass die Kategorie der "Reichen" vom 3700-Euro-Einkommen bis zu den Leuten reicht, die sich Yachten für 1,8 Milliarden Euro kaufen. Etwas mehr Differenzierung und weniger Versimpeln sollte man sich schon leisten."

"in der Louis Klamroth mit einer schon unheimlichen Zielsicherheit an allen wirklich brisanten Fragen vorbeimoderiert"

"Die USA hätten die Position eingenommen, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung nur für ihre eigenen Bürger gelte. Europäer hingegen müssten sich an die Geheimhaltungsgesetze der USA halten, ohne jegliche Verteidigung. Damit sei ein "gefährlicher Präzedenzfall" geschaffen worden, sagt Assange, der eine Linie zieht zur Verfolgung von Journalisten, die in Russland kritisch über den Krieg in der Ukraine berichten."

Geopolitik spielt bei einem politischen Whistleblower natürlich noch eine andere Rolle als in anderen Bereichen, die FAZ deutet die Aussagen des Journalisten, der sich dieser Tatsache durchaus bewusst war, so:

"Überhaupt ist die Geopolitik für Assange wie auch für alle, die sich für ihn einsetzen, ein schwieriges Thema. Wikileaks konzentrierte seine Enthüllungen lange einseitig auf US-Praktiken und nicht etwa auf jene Russlands. Diesen Umstand versucht Assange unausgesprochen dadurch auszuräumen, dass er die amerikanische Verfolgung seiner Tätigkeit eben als "Präzedenzfall" für die Drangsalierung von Journalisten in den Kriegen in der Ukraine und in Gaza darstellt. Weiter gibt Assange zu, dass es für ihn lange einfacher gewesen sei, Unterstützung in "neutralen" oder gegenüber den USA "feindlichen" Staaten zu gewinnen."