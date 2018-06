Trotz hochsommerlicher Temperaturen besuchten 450 interessierte Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 19 Jahren sowie deren Familien den 5. Ausbildungstag von MDR und DREFA. Im Foyer des Hochhauses in der Leipziger Kantstraße informierten sie sich über acht verschiedene Ausbildungsberufe an Praxisinseln, bei Führungen und in vielen Workshops. Die Auszubildenden des MDR und der DREFA stellten ihre Berufe im Rahmen von Workshops selbst vor und beantworteten an Informationsständen Fragen zur Ausbildung in den beiden Medienunternehmen.